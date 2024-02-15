Орбан закликав закрити європейський ринок для української агропродукції

Відео з його словами опублікувала керівної угорської партії "Фідес" у Facebook.

"Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогими", - прокоментував Орбан демонстрації фермерів.

Він заявив, що в Угорщині також діють такі правила, але ЄС при цьому дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

"Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок", - заявив прем'єр Угорщини.

Орбан вважає, що до фермерів ніхто не прислухається. Вони нібито відчувають велетенську відстань між ними і тими, хто приймає рішення у Брюсселі.

"Це неможливо. Правила повинні бути змінені", - заявив він.