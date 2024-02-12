Австрія планує розірвати контракти на імпорт газу з росії

Так Австрія прагне припинити залежність від енергоресурсів з російського газпрому, паралельно перебуваючи у пошуках альтернативних постачальників.

Міністр енергетики Австрії Леонора Гевесслер заявила, що у грудні 2023 року частка росії в австрійському імпорті газу досягла абсолютного рекорду – 98%.

«Ринок та енергетичні компанії, які є його частиною, недостатньо виконують свій обов’язок щодо зменшення залежності від російського газу», — зауважила чиновниця.

Гевесслер додала, що її відомство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати дослідження про економічні наслідки розірвання контракту та небезпеку збереження залежності від імпорту з рф.

Також австрійське Міненерго планує зобов’язати енергетичні компанії вжити конкретних заходів для зменшення частки російського газу на їхньому газовому балансі.