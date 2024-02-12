Войти | Зарегистрироваться
23:45

среда,
14 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Австрія планує розірвати контракти на імпорт газу з росії

13.02.2024 / 18:30
Найбільша енергетична компанія Австрії OMV розглядає варіанти розірвання контрактів на імпорт газу з росії.

Так Австрія прагне припинити залежність від енергоресурсів з російського газпрому, паралельно перебуваючи у пошуках альтернативних постачальників.

Міністр енергетики Австрії Леонора Гевесслер заявила, що у грудні 2023 року частка росії в австрійському імпорті газу досягла абсолютного рекорду – 98%.

«Ринок та енергетичні компанії, які є його частиною, недостатньо виконують свій обов’язок щодо зменшення залежності від російського газу», — зауважила чиновниця.

Гевесслер додала, що її відомство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати дослідження про економічні наслідки розірвання контракту та небезпеку збереження залежності від імпорту з рф.

Також австрійське Міненерго планує зобов’язати енергетичні компанії вжити конкретних заходів для зменшення частки російського газу на їхньому газовому балансі.

Гевесслер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 февраля
13 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.