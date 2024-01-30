Шмигаль: Кабмін ухвалив три постанови, які посилять український ОПК

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Сьогодні ухвалюємо три важливі постанови, які ще більше посилять український оборонно-промисловий комплекс. Перший документ про дерегуляцію виробництва боєприпасів», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що влітку 2023 року уряд дав старт експериментальному проєкту з виробництва боєприпасів до безпілотників. Для цього було розширено коло потенційних виробників, усунуто бюрократію, створено чіткі алгоритми – від розроблення до прийняття в експлуатацію.

«За пів року зареєстровано більше як 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування», - повідомив Шмигаль.

За його словами, нині експериментальний проєкт з виготовлення боєприпасів усіх типів поширюється та вдосконалюється процедура реєстрації виробників.

«Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу. Таким чином у найкоротші терміни посилимо нашу армію», - зазначив Прем’єр-міністр.