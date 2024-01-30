Кожен третій нардеп лише за перший рік війни придбав новий автомобіль або нерухомість, - ЗМІ

Як пише gazeta.ua, про це повідомила "Економічна правда".

За перший рік повномасштабної війни нардепи задекларували 134 нові транспортні засоби, крім 304-х, які вони мали.

109 нардепів набули хоча б одне нове авто.

Чверть сотні народних обранців машин не мають або не подали декларацій.

Серед пріоритетних марок депутатів - Mercedes (19 авто) і Lexus (11 авто).

Схожа ситуація і з нерухомістю. У народних депутатів з'явилося 260 нових об'єктів на додачу до майже тисячі набутих до повномасштабної війни (квартири, будинки і земельні ділянки), пише ЕП.

Новою нерухомістю обжився кожен третій нардеп.

З розрахунку на одного члена фракції, найбільша частка нових активів - автомобілів та обʼєктів нерухомості - у нардепів з "Довіра" і "Слуга народу".

Більшість майна, яке декларують нардепи, перебуває у них в оренді або "іншому праві користування".