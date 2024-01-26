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Румунський політик пропонує анексувати деякі території України

29.01.2024 / 12:16
Лідер ультраправої партії "Альянс єдності Румунії" (AUR) Клаудіу Тарзіу заявив, що готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО, щоб анексувати деякі території України.

Його слова цитує видання NewsWeek у неділю, 28 січня.

Тарзіу виголосив промову в місті Ясси, де заявив про готовність пожертвувати членством у НАТО заради українських територій. За його словами, Румунія повинна налагоджувати стосунки з росією.

"Я вважаю за необхідне розморозити відносини між Румунією і росією, я визнаю необхідність хорошої співпраці між Румунією і росією, я готовий підставити своє плече в цьому плані, але тільки після того, як росія доведе, що вона теж хоче всього цього", - сказав Тарзіу.

Також політик сказав, що нібито Румунія "затиснута між двома імперіями", які порушують її суверенітет. Офіційна позиція партії AUR полягає в тому, що НАТО, військовий альянс, заради вступу до якого Румунія доклала величезних зусиль, щоб захиститися від росіян, що 12 разів вторгалися до країни, – це лише одна з тих "імперій", з якими "доводиться мати справу", щоб забрати шматки України, пише видання.

Румунія, Тарзіу
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