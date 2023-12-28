Речниця ЄК: Країни Європи встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель, передає Європейська правда.

За її словами, європейська промисловість вже має виробничі потужності, завдяки яким можна виробити мільйон артилерійських снарядів.

"Ми досягнемо цієї мети до весни", – зазначила вона.

Разом з тим, офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано нагадав, що станом на кінець грудня 2023 року в Україну вже надійшло більше 300 тисяч боєприпасів, а 3300 ракет було доставлено з існуючих запасів.

"Ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами", – пояснив він.