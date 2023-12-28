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Доходи росії від продажу нафти і газу значно впали, - ЗМІ

12.01.2024 / 17:27
Минулого року доходи федерального бюджету росії від продажу нафти і газу впали приблизно на 24%, до $99,4 млрд.

Минулого року доходи федерального бюджету росії від продажу нафти і газу впали приблизно на 24%, до $99,4 млрд.

Уряд рф очікує, що цього року відбудеться відновлення доходів до 11,5 трлн рублів. У російському мінфіні кажуть, що їм вдалося переспрямувати нафту, яку раніше продавали в Європу, до Китаю й Індії, передає Enkorr.

Віцепрем'єр рф олександр новак сказав, що у грудні частка Європи в російському експорті сирої нафти впала до 4-5% з 40-45%.

Прибутки росії зменшили обмеження цін і ембарго на морський експорт нафти та закриття газопроводів Nord Stream.

Трейдери кажуть, що санкції також вплинули на збільшення витрат для російських експортерів.

газ, нафта
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