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Країни ЄС готуються до обговорення передання нового пакету допомоги Україні

11.01.2024 / 18:30
Лідери країн Євросоюзу готуються до саміту, де обговорять передання нового пакету допомоги Україні у розмірі €50 млрд. Зустріч 28 делегацій відбудеться 1 лютого.

Отже, передання цих коштів Києву може бути схвалене ще до березня 2024 року.

Про це повідомляє  Euractiv.

Видання наголосило, що європейські політики передбачили ймовірні заперечення Угорщини, тому розробили запасний план вартістю до 20 млрд євро, використовуючи структуру боргу, яка обходить стороною позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Незалежно від остаточних модальностей, ЄС пообіцяв Києву надати фінансування не пізніше березня», — інформує ЗМІ, посилаючись на власні джерела в ЄС.

Нагадаємо, Угорщина може зняти своє вето на допомогу Євросоюзу Україні, якщо фінансування переглядатиметься щороку.

Євросоюз, фінансова допомога
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