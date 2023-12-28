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14:21
NYT: МО США не змогло прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для України
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14:21
Прем’єр-міністр Словаччини розкритикував стратегію Заходу щодо війни росії проти України, - ЗМІ
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13:19
путін зберігає внутрішню підтримку свого режиму та війни в Україні, - опитування
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10:12
Країни Ради безпеки ООН засудили порушення росією та КНДР резолюцій про заборону експорту зброї
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Війна за Тайвань може коштувати світу близько $10 трлн
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Експерт: Укренерго знаходиться у скрутному становищі через проблему заборгованостей
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18:30
Країни ЄС готуються до обговорення передання нового пакету допомоги Україні
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16:25
Шевченко: Укрзалізниця не планує підвищення вартості пасажирських перевезень
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Держстат: У 2023 році інфляція в Україні впала до 5,1%
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Борги перед Укренерго за рік зросли на 40%
- 12:16
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