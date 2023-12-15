Діяльність Фінляндії на кордоні з рф зміцнила відчуття національної безпеки у фінів, - опитування

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування Kansalaispulssi, повідомляє Yle.

"Діяльність Фінляндії на кордоні з рф зміцнила відчуття національної безпеки у фінів. Так відповіли 70% респондентів", - йдеться у повідомленні.

64% опитаних назвали реакцію уряду достатньою та своєчасною.

Разом з тим 56% респондентів готові підтримати обмеження права вимагати притулку у Фінляндії.

Опитування провели 5-11 грудня, тобто до рішень уряду країни щодо повторного закриття кордону.