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Діяльність Фінляндії на кордоні з рф зміцнила відчуття національної безпеки у фінів, - опитування

16.12.2023 / 13:15
Кроки фінського уряду щодо закриття кордону з рф зміцнили у фінів відчуття національної безпеки.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування Kansalaispulssi, повідомляє Yle.

"Діяльність Фінляндії на кордоні з рф зміцнила відчуття національної безпеки у фінів. Так відповіли 70% респондентів", - йдеться у повідомленні.

64% опитаних назвали реакцію уряду достатньою та своєчасною.

Разом з тим 56% респондентів готові підтримати обмеження права вимагати притулку у Фінляндії.

Опитування провели 5-11 грудня, тобто до рішень уряду країни щодо повторного закриття кордону.

Фінляндія
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