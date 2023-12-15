ВООЗ закликає вжити термінових заходів щодо споживачів електронних сигарет

Електронні сигарети, які вільно доступні та активно рекламуються серед молоді, залишаються дозволеними в 34 країнах світу, у 88 – відсутні мінімальні вікові обмеження, а в 74 – узагалі немає жодних норм.

Електронні сигарети з нікотином викликають значну залежність і можуть завдати шкоди здоров’ю, виділяючи токсичні речовини, які сприяють розвитку раку, хвороб серця та легенів.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус закликав захистити громадян від шкідливого впливу електронних сигарет.

Окрім офіційної кампанії, яка прагне покласти край впливу тютюнової індустрії на політику та захистити молодь від продукції галузі, ВООЗ пропонує контролювати розповсюдження і рекламу електронних сигарет.

Крім того, організація висловлює стурбованість щодо фінансування тютюновими компаніями досліджень, які намагаються довести, нібито електронні сигарети менш шкідливі, ніж тютюн.