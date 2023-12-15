путін проговорився про втрати своєї окупаційної армії в Україні

Він фактично визнав, що ЗСУ ліквідували близько 360 тис. загарбників, що навіть більше, ніж свідчать дані Генштабу ЗСУ. Під час "Прямої лінії" 14 грудня путін повідомив, що всього росія на фронт відправила 980 тис. військових, з них залишилося 617.

На ці слова звернули увагу журналісти.

Так, диктатор заявив, що зараз на фронті в Україні знаходяться 617 тис. військових. Всього росія мобілізувала 244 тис. росіян, 486 тис. пішли на війну нібито добровольцями, а ще 250 тис. зайшли в Україну в лютому 2022 року під час повномасштабного вторгнення. Загалом виходить 980 тисяч.

"Якщо з цієї чисельності на фронті залишається 617 тис., то не важко порахувати, що близько 363 тис. окупантів просто загинули в Україні", - порахували журналісти.

Станом на 14 грудня, за даними Генерального штабу, ЗСУ ліквідували 342 800 ворогів, що навіть менше, ніж публічно визнав путін.