Майя Санду: Молдова і росія можуть поліпшити свої взаємини

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За її словами, росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян.

"Ми підтримуємо дружні відносини і співпрацюємо з усіма країнами, які поважають інтереси наших громадян. Це для нас відправна точка й основний принцип зовнішньої політики. Усі країни, які поважають інтереси нашої країни, які поважають громадян Молдови, - це дружні країни, це наші партнери", - сказала вона.

Однак Санду уточнила, що рф шантажує країну, кожні два дні погрожує їй і утримує на території Молдови свої війська. Тому в такій ситуації говорити про дружні відносини не доводиться.

"Коли росія змінить своє ставлення до Молдови та її громадян, нам буде легше відновити ці відносини", - сказала президент Молдови.

Водночас журналісти запитали в неї про майбутнє відносин Молдови та росії навіть у разі, якщо путін переможе на президентських виборах у 2024 році. Санду допускає зміну відносин і за таких умов теж.