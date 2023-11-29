AFP: Українські військові почали використовувати танки Leopard для оборони

Українські військові почали використовувати танки Leopard для оборони у районі Авдіївки та Лимана Донецької області.

Їх зокрема використовують як далекобійну артилерію, передає AFP. "Оскільки наступ України закінчився цього літа, танки Leopard були розгорнуті для утримання лінії", - йдеться у статті. Двоє українських військових розповіли, що танки Leopard не використовуються так, як під час контрнаступу. Їх розташували вздовж фронту. Біля Лимана танки Leopard здебільшого працюють парами. Вони вистрілюють приблизно по 15 снарядів по позиціях окупантів. Також їх використовують біля Авдіївки, аби стримати наступ росіян.