Войти | Зарегистрироваться
04:24

четверг,
07 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

AFP: Українські військові почали використовувати танки Leopard для оборони

06.12.2023 / 17:27
Українські військові почали використовувати танки Leopard для оборони у районі Авдіївки та Лимана Донецької області.

Їх зокрема використовують як далекобійну артилерію, передає AFP.

"Оскільки наступ України закінчився цього літа, танки Leopard були розгорнуті для утримання лінії", - йдеться у статті.

Двоє українських військових розповіли, що танки Leopard не використовуються так, як під час контрнаступу. Їх розташували вздовж фронту.

Біля Лимана танки Leopard здебільшого працюють парами. Вони вистрілюють приблизно по 15 снарядів по позиціях окупантів. Також їх використовують біля Авдіївки, аби стримати наступ росіян.

танк, Leopard
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 декабря
5 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.