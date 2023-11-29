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42% українських учнів не досягли базового рівня грамотності з математики, - дослідження

06.12.2023 / 15:23
З 2018 року у 15-річних українських підлітків значно погіршилися навички читання і знання з природничо-наукових дисциплін: 42% учнів не досягли базового рівня грамотності з математики.

Про це йдеться у дослідженні якості освіти PISA.

Визначено шість рівнів грамотності.

Повідомляється, що тільки 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - базового рівня читацької грамотності і 66% - базового рівня природничо-наукової грамотності.

32% підлітків досягли третього рівня з математики, 29% - з читанні, 36% - з природничо-наукових дисциплін.

Лише 13% учнів в Україні мають четвертий рівень з математики, 8% - із читання і 12% - з природничо-наукових дисциплін.

П’ятого і шостого рівнів досягли: 3% - з математики і по 2% - з читання й природничо-наукових дисциплін.

З 1000 можливих середній бал 15-річних українських учнів:

  • з математики - 441;
  • із читання - 428;
  • з природничо-наукових дисциплін - 450.

Педагоги зазначають, що найбільш негативно на освітній процес впливають неуважність учнів та вживання алкоголю або наркотиків, а ще - тривалі пропуски занять.

Аналітики зазначають, що в цих показниках Україна випередила тільки Грузію, Молдову та Болгарію.

учні
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