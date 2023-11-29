42% українських учнів не досягли базового рівня грамотності з математики, - дослідження

Про це йдеться у дослідженні якості освіти PISA.

Визначено шість рівнів грамотності.

Повідомляється, що тільки 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - базового рівня читацької грамотності і 66% - базового рівня природничо-наукової грамотності.

32% підлітків досягли третього рівня з математики, 29% - з читанні, 36% - з природничо-наукових дисциплін.

Лише 13% учнів в Україні мають четвертий рівень з математики, 8% - із читання і 12% - з природничо-наукових дисциплін.

П’ятого і шостого рівнів досягли: 3% - з математики і по 2% - з читання й природничо-наукових дисциплін.

З 1000 можливих середній бал 15-річних українських учнів:

з математики - 441;

із читання - 428;

з природничо-наукових дисциплін - 450.

Педагоги зазначають, що найбільш негативно на освітній процес впливають неуважність учнів та вживання алкоголю або наркотиків, а ще - тривалі пропуски занять.

Аналітики зазначають, що в цих показниках Україна випередила тільки Грузію, Молдову та Болгарію.