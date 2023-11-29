Войти | Зарегистрироваться
04:23

четверг,
07 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Рада може вдосконалити соцзахист військовослужбовців, поліцейських та їхніх родин

06.12.2023 / 13:19
У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає вдосконалення питань щодо відпусток для військовослужбовців та поліцейських, а також питань, пов’язаних із їх соціальним захистом та їхніх родин.

Про це повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, передає УНН.

Як повідомив Веніславський, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацював законопроект, який стосується соціального захисту військовослужбовців і поліцейських.

Мова йде про законопроект №10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який був зареєстрований у ВР вчора, 4 грудня. Наразі текст законопроекту відсутній на сайті Ради.

«Що стосується першого законопроекту про питання соціального захисту, то в ньому пропонується удосконалити питання пов’язані з відпустками. Наприклад з відпустками по догляду за дитиною. Питання пов’язані з нарахуванням пенсій для військовослужбовців», - сказав Веніславський.

За його словами, пропонується, що, якщо йдеться про виконання службових обов’язків під час введення правового режиму воєнного стану, то день рахується за два, чи відповідно місяць за два.

"Якщо військовослужбовець бере участь безпосередньо у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету, але не бере участь у бойових діях, то це місяць за три, якщо безпосередньо участь бере, то це місяць за чотири. І перебування в полоні – якщо людина потрапила в полон без власної добровільної згоди – то це один місяць за п’ять місяців проходження військової служби", - додав Веніславський.

Також цим законопроектом пропонується удосконалити питання соціального соціального військовослужбовців і поліцейських та членів їх родин.

Веніславський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 декабря
5 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.