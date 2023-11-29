Рада може вдосконалити соцзахист військовослужбовців, поліцейських та їхніх родин

Про це повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, передає УНН.

Як повідомив Веніславський, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацював законопроект, який стосується соціального захисту військовослужбовців і поліцейських.

Мова йде про законопроект №10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який був зареєстрований у ВР вчора, 4 грудня. Наразі текст законопроекту відсутній на сайті Ради.

«Що стосується першого законопроекту про питання соціального захисту, то в ньому пропонується удосконалити питання пов’язані з відпустками. Наприклад з відпустками по догляду за дитиною. Питання пов’язані з нарахуванням пенсій для військовослужбовців», - сказав Веніславський.

За його словами, пропонується, що, якщо йдеться про виконання службових обов’язків під час введення правового режиму воєнного стану, то день рахується за два, чи відповідно місяць за два.

"Якщо військовослужбовець бере участь безпосередньо у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету, але не бере участь у бойових діях, то це місяць за три, якщо безпосередньо участь бере, то це місяць за чотири. І перебування в полоні – якщо людина потрапила в полон без власної добровільної згоди – то це один місяць за п’ять місяців проходження військової служби", - додав Веніславський.

Також цим законопроектом пропонується удосконалити питання соціального соціального військовослужбовців і поліцейських та членів їх родин.