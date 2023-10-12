МАГАТЕ: На ЗАЕС окупанти переводять другий реактор на гарячий зупин

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомляється, з квітня ЗАЕС тримає п'ять реакторів у режимі холодного зупину. А зараз лише енергоблок №4 перебуває у гарячому зупині для вироблення пари для переробки рідких радіоактивних відходів та нагрівання води для Енергодару.

Зазначається, що на поточному тижні після проведення робіт із гарантування безпеки та випробувань на цьому енергоблоці розпочався переведення п'ятого енергоблоку на гарячий зупин.

Разом із тим, експертам МАГАТЕ повідомили, що рішення про те, як довго енергоблок №5 перебуватиме в режимі гарячого зупину, буде ухвалено після стабілізації тепломереж "Енергодару" після початку опалювального сезону, який стартує найближчими днями. Їх також поінформували, що переведення додаткових енергоблоків на гарячий зупин не планується.

"МАГАТЕ настійно рекомендувало ЗАЕС знайти альтернативне зовнішнє джерело вироблення пари, щоб покрити її потреби та дозволити підтримувати всі реактори в стані холодного зупину, частково тому, що руйнація Каховської греблі чотири місяці тому обмежила Запаси охолоджуючої води на об'єкті", - сказано в заяві.