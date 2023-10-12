Зеленський: Україні необхідна глобальна підтримка щодо проведення розмінування

"Майже третина нашої території під небезпекою через снаряди, що не розірвалися. Очевидно, що потрібна глобальна підтримка з очищення нашої землі від російських мін", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

У зв'язку з цим, глава держави подякував учасникам конференції з гуманітарного розмінування в Україні, яка відбулася в Хорватії 11-12 жовтня.

"Окремо я хочу відзначити конференцію в Хорватії, яка пройшла цього тижня з приводу гуманітарного розмінування. Понад 40 країн і міжнародних організацій заявили про нові рішення про підтримку в розмінуванні. Я дякую кожній країні, яка приєдналася", - сказав він.

"У той час, коли терор розповзається світом, важливо, щоб світ давав максимально однозначний сигнал - що захист від терору ніде не слабшає", - додав президент.