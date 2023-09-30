Войти | Зарегистрироваться
19:10

суббота,
30 сентября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Гуменюк прокоментувала інформацію, щодо модернізації дронів Shahed, які росія використовує для атак по Україні

29.09.2023 / 12:16
Українські захисники вивчають особливості та зміни, які ворог може вносити у своє озброєння.

Про це сьогодні, 28 вересня, в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України “Південь” Наталія Гуменюк.

Так вона прокоментувала інформацію, що Іран модернізував дрони-камікадзе Shahed (“Шахед”), які росія використовує для атак по Україні, і тепер якісь моделі будуть обладнані турбореактивними двигунами й не гудітимуть як мопед.

Гуменюк підтвердила, що справді, звук був одним зі способів орієнтира.

“У такий акустичний спосіб ми намагалися виявити, прицілитися та зрозуміти приблизний напрямок [польоту “Шахеда”] під час нічної атаки, в абсолютній темряві (бо застосовується світломаскування позицій і стратегічних об’єктів, які ворог може вишукувати). Звук справді був одним із моментів орієнтиру, але не єдиним. І якщо вони не матимуть такого звукового супроводу, це може ускладнити роботу. Але ми, знаючи про це, вже вживаємо заходів для того, щоб посилити можливості виявлення, які виокремили в іншому аспекті. Тобто не тільки один звук є орієнтиром для нас”, — сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України “Південь”.

Гуменюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 сентября
29 сентября
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.