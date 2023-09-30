Гуменюк прокоментувала інформацію, щодо модернізації дронів Shahed, які росія використовує для атак по Україні

Про це сьогодні, 28 вересня, в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України “Південь” Наталія Гуменюк.

Так вона прокоментувала інформацію, що Іран модернізував дрони-камікадзе Shahed (“Шахед”), які росія використовує для атак по Україні, і тепер якісь моделі будуть обладнані турбореактивними двигунами й не гудітимуть як мопед.

Гуменюк підтвердила, що справді, звук був одним зі способів орієнтира.

“У такий акустичний спосіб ми намагалися виявити, прицілитися та зрозуміти приблизний напрямок [польоту “Шахеда”] під час нічної атаки, в абсолютній темряві (бо застосовується світломаскування позицій і стратегічних об’єктів, які ворог може вишукувати). Звук справді був одним із моментів орієнтиру, але не єдиним. І якщо вони не матимуть такого звукового супроводу, це може ускладнити роботу. Але ми, знаючи про це, вже вживаємо заходів для того, щоб посилити можливості виявлення, які виокремили в іншому аспекті. Тобто не тільки один звук є орієнтиром для нас”, — сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України “Південь”.