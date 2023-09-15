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Угорщина не впевнена, що потрібно схвалювати заявку Швеції на вступ до НАТО

19.09.2023 / 13:19
Угорщина сумнівається, чи їй потрібно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.

Заявив спікер парламенту Ласло Ковер місцевому телебаченню, пише Reuters, передає УНН.

"Я не впевнений, що нам потрібно схвалювати цю заявку", - сказав спікер парламенту Ласло Ковер, високопоставлений депутат від правлячої партії "Фідес", в інтерв'ю шведському телеканалу HirTV.

Його коментарі з'явилися після того, як минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини надіслав листа своєму шведському колезі, в якому знову висловив занепокоєння з приводу того, що він назвав "упередженими і несправедливими" звинуваченнями з боку деяких шведських політиків на адресу угорського уряду.

Швеція подала заявку на членство в НАТО минулого року у відповідь на вторгнення росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її заявку.

Туреччина і Угорщина, однак, ще не ратифікували заявку Швеції, і обидві країни заявили, що тісно координують свою позицію з цього питання. Парламент Угорщини знову збереться наприкінці цього місяця, але поки що не зрозуміло, чи будуть дебати і голосування щодо ратифікації Швеції на порядку денному.

Угорщина
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