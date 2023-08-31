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Стефанішина: Україна проведе переговори з Угорщиною та Румунією щодо свого вступу до ЄС

13.09.2023 / 11:14
Україна проведе переговори з Угорщиною та Румунією, щоб розблокувати переговори про вступ до ЄС. Під час розмов буде обговорено питання отримання освіти мовами нацменшин в українських школах.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Стефанішина зазначила, що Україна готова внести "додаткові поправки" до правил середньої освіти мовами меншин, зокрема угорською, але за умови досягнення балансу із навчанням українською мовою.

Зазначається що це питання стало найбільшою потенційною перешкодою для початку офіційних переговорів про членство в ЄС з Києвом.

Лідери блоку мають вирішити в грудні, чи починати переговори, але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово погрожував накласти вето на процес щодо прав меншин, звинувачуючи Київ у "угорофобії".

Офіційні особи в Києві та Брюсселі побоюються, що Орбан насправді не зацікавлений у вирішенні проблеми освіти й використовує це як привід для блокування початку переговорів про вступ.

Коментуючи майбутні двосторонні переговори з Угорщиною та Румунією, які пройдуть цього тижня з метою досягнення угоди щодо балансу навчання українською та мовами меншин у середніх школах Стефанішина зауважила, що Україна готова внести зміни в законодавство.

"Ми внесемо зміни в законодавство про національні меншини, і ми можемо внести додаткові правки (в закон - ред.), якщо це буде потрібно, але спочатку нам потрібно провести (двосторонні - ред.) переговори", - сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Однак вона також зазначила, що українців, які належать до етнічних меншин, потрібно також достатньо навчати українською мовою для того, аби вони могли продовжувати освіту або працювати за межами територій, де проживають ці меншини.

Стефанішина
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