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Reuters: Попри збитковість, газпром збільшує знижку на газ для Китаю до 46%

12.09.2023 / 15:23
Ціна на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років, попри збитковість газового напряму газпрому та підвищенню вартості на внутрішньому ринку в рф.

Про це свідчить документ російського уряду, з яким ознайомилося інформагентство Reuters.

Наступного року знижка для Китаю збільшиться до 46%, випливає з проектувань уряду рф. Газ із сили сибіру коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів. Разом з тим, газ для Туреччини і Європи він буде продаватися по $481,7 за тисячу кубометрів.

газпром на додачу ще й наростить прокачування газу в Китай. Зокрема, за підсумками 2023 року газпром планує поставити в Китай 22 млрд кубометрів газу. Наступного року обсяг поставок планують наростити до 30 млрд кубів.

Раніше повідомлялось, що лідер Китаю Сі Цзіньпін утримався від збільшення закупівель російського газу.

газпром
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