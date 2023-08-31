Reuters: Попри збитковість, газпром збільшує знижку на газ для Китаю до 46%

Про це свідчить документ російського уряду, з яким ознайомилося інформагентство Reuters.

Наступного року знижка для Китаю збільшиться до 46%, випливає з проектувань уряду рф. Газ із сили сибіру коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів. Разом з тим, газ для Туреччини і Європи він буде продаватися по $481,7 за тисячу кубометрів.

газпром на додачу ще й наростить прокачування газу в Китай. Зокрема, за підсумками 2023 року газпром планує поставити в Китай 22 млрд кубометрів газу. Наступного року обсяг поставок планують наростити до 30 млрд кубів.

Раніше повідомлялось, що лідер Китаю Сі Цзіньпін утримався від збільшення закупівель російського газу.