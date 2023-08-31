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Експертка: Україна потребує нових правил легалізації накопичених на руках громадян коштів

12.09.2023 / 13:19
Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі УНН зазначила, що наразі Україна потребує нових правил легалізації накопичених на руках громадян коштів.

«До минулих проблем наразі додалися ще й, нажаль, проблеми війни – втрачені будинки, пограбоване майно, через які велика кількість людей втратила будь-які документи. З урахуванням цих обставин для України необхідні індивідуально розроблені правила можливості легалізації накопичених коштів», - вважає Олена Сосєдка.

Можливим, на її думку, рішенням проблеми може стати «диференційована система, зі встановленням порогової суми декларування без оподаткування та сум, що будуть підлягати оподаткуванню».

У подальшому, говорячи про те, які банківські послуги, у тому числі й діджитальні, будуть актуальними для українців після війни, Олена Сосєдка зазначила, що наразі світ все більше стає сервіс-орієнтованим, тому вона бачить майбутнє за розподіленням окремих сервісних функцій між окремими учасниками ринку, які за рахунок досвіду та спеціалізації зможуть запропонувати іншим учасникам ринку послуги високої якості.

Зазначимо, що економічний експерт Олексій Кущ вважає, що в Україні після завершення війни варто розглянути можливість введення перехідного періоду для населення з максимально спрощеною процедурою наповнення рахунків коштами, які знаходилися на руках українців, тобто послабити фінансовий моніторинг за джерелами походження коштів. Це дасть можливість залучити в економіку значні фінансові потоки.

Сосєдка, кошти, накопичення
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