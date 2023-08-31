Боррель: ЄС не визнає російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, пише "Європейська правда".

Європейський Союз рішуче засудив проведення цих нелегітимних так званих "виборів" в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Ми рішуче відкидаємо цю подальшу марну спробу росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частин українських територій. Європейський Союз не визнає і не визнає ані проведення цих так званих "виборів", ані їхніх результатів. Політичне керівництво росії та ті, хто причетний до їх організації, відповідатимуть за наслідки цих незаконних дій", – йдеться у заяві.

Боррель наголошує, що ці незаконні так звані "вибори" в Україні відбулися на тлі примусової та незаконної видачі росією паспортів, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації, широкомасштабних і систематичних порушень та зловживань правами людини, а також залякування та посилення репресій проти громадян України з боку росії та її незаконно призначеної влади на тимчасово окупованих територіях України.

"Європейський Союз високо оцінює мужність жителів України, які виступили проти фіктивного голосування і продовжують чинити опір російській окупації. Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України та її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", – йдеться у заяві, яка також вкотре закликає росію негайно і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

ЄС також висловив свої зауваження щодо проведення регіональних виборів на території Росії, оскільки вони відбулися в умовах жорстких обмежень, що підживлювалися агресією проти України.

"російська влада посилила внутрішні репресії, запровадивши цензуру часів війни та продовживши переслідування опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та інших критиків, використовуючи репресивне законодавство та політично вмотивовані вироки. Це призвело до обмеження громадянських і політичних прав, унеможливило участь багатьох кандидатів у виборах та обмежило вибір російських виборців і доступ до правдивої інформації про кандидатів", – йдеться у заяві.