Бербок: Німеччина засуджує дії росії щодо викрадення українських дітей

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній прес-конференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє РБК-Україна.

"Я все ще під враженням від тих розмов, які я вела з дітьми в цьому центрі (допомоги дітям, яких повернули з росії, - ред.). Мова йде про дітей - молодих людей - і просто перехоплює подих від того жаху, що дітей просто забрали зі шкіл або з дитячих будинків, відвезли в чужу країну, що вони пройшли промивання мізків, щоб бути налаштованими проти своєї країни", - заявила вона.

Міністр додала, що їй важко уявити, наскільки тяжко було дітям.

"Доля цих дітей ще раз показує, що в путіна немає морального компаса. Він щодня порушує правила міжнародної спільноти і правила людського співіснування", - заявила Бербок.

Вона звернулася до тих, хто не може сказати, що російський диктатор - злочинець.

"Тому я закликаю тих, хто досі не може чітко сказати, хто є злочинцем: "Дивіться на ці злочини і на цих дітей! Їх повернення - це перший крок до миру". Це треба зробити негайно", - наголосила Бербок.