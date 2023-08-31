Галущенко заявив про кінець монополії росіян на ринку ядерного палива

Як нагадують в Міністерстві енергетики, раніше реактори цього типу працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва.

"Величність цього дня – це кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку ядерного палива. І я дуже сподіваюся, що цей день відкриє шлях до швидких санкцій проти росіян в атомній енергетиці", - зазначив під час урочистостей, присвячених події, міністр Герман Галущенко.

Участь у заході також узяли посол Швеції в Україні Мартін Оберг, президент і головний виконавчий директор Westinghouse Патрік Фрагман, керуючий директор Westinghouse Electric Sweden Азіз Даг і президент "Енергоатом" Петро Котін.

Галущенко нагадав, що контракт на постачання відповідних паливних збірок ВВЕР-440 було укладено ще у вересні 2020 року, тобто Україна ще до початку повномасштабного російського вторгнення взяла чіткий курс на позбавлення залежності від рф в ядерній галузі.

"І те, що нам вдалося зробити це настільки швидко, – це великий успіх і значне підґрунтя для нашої подальшої співпраці з компанією Westinghouse, яка тільки розширюється. Це великий день для української енергетики, для нашого співробітництва із США і Швецією, де розташований відповідний завод", - сказав міністр.

Котін своєю чергою подякував американським партнерам за співпрацю у проєктах для реакторів ВВЕР-440 та ВВЕР-1000, наголосивши на їх важливості для зміцнення енергетичної незалежності і безпеки України.

"Коли почалось повномасштабне вторгнення росії, ми звернулись до наших партнерів з Westinghouse з пропозицією щодо прискорення виготовлення палива для реакторів типу ВВЕР 440. За нашої інженерної підтримки вони виготовили його за півтора року і привезли сюди – на РАЕС. Дякую за це нашим партнерам, дякую усім, хто брав у цьому участь", – зазначив він.