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Рятувальники розповіли, що робити, якщо ви потрапили під завали

11.09.2023 / 11:14
Рятувальники дали українцям поради на випадок потрапляння під завал під час ракетної чи дронової атаки рф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Що робити, якщо потрапили під завал?

  • Пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби.
  • Необхідно кликати на допомогу, намагатися кричати та подавати сигнали. В жодному разі не можна використовувати сірники чи запальнички - це може призвести до вибуху.
  • У "хвилину тиші", які влаштовують рятувальники, щоб почути людей, які опинилися під завалами, слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали.
  • Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, слід зателефонувати рідним чи за номером 101 та повідомити, де ви перебуваєте.
  • Якщо вас помітили треба пам’ятати, що потрібен час для визволення, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу.

Якщо вас ніхто не чує, спершу потрібно оцінити обстановку навколо.

  • Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо - одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.
  • Дуже важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали навколо себе.
  • Якщо вам вдалося вибратися, огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим людям першу домедичну допомогу.
  • Якщо розумієте, що немає сил та можливості вибратися самотужки - продовжуйте кликати на допомогу та чекати рятувальників.
  • В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього).
ДСНС
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