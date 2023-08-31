Рятувальники розповіли, що робити, якщо ви потрапили під завали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Що робити, якщо потрапили під завал?

Пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби.

Необхідно кликати на допомогу, намагатися кричати та подавати сигнали. В жодному разі не можна використовувати сірники чи запальнички - це може призвести до вибуху.

У "хвилину тиші", які влаштовують рятувальники, щоб почути людей, які опинилися під завалами, слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали.

Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, слід зателефонувати рідним чи за номером 101 та повідомити, де ви перебуваєте.

Якщо вас помітили треба пам’ятати, що потрібен час для визволення, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу.

Якщо вас ніхто не чує, спершу потрібно оцінити обстановку навколо.