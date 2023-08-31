Войти | Зарегистрироваться
19:30

вторник,
12 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Міллі: ЗСУ дуже стабільно просуваються через російські лінії оборони

11.09.2023 / 10:12
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що українська армія ще має близько півтора місяця для активного ведення бойових дій до настання несприятливих погодних умов.

Про це він сказав BBC, передає Укрінформ.

За словами Міллі, підбивати підсумки контрнаступу зарано, адже в України ще є місяць-півтора, доки похолодає і підуть дощі.

"Ще є раціональний запас часу, можливо 30-35 днів, коли погода сприятлива для ведення бойових дій. Тож українці ще не зазнали невдачі, ця битва ще не програна, вони ще не закінчили бойову фазу того, що намагаються зробити. Тому побачимо, поки рано прогнозувати, як це скінчиться", – сказав генерал.

Він визнав, що наступ іде повільніше, ніж очікувалося. "Там все ще тривають важкі бої", - сказав Міллі.

Водночас Міллі зауважив, що ЗСУ "дуже стабільно просуваються через російські лінії оборони".

США, Міллі
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 сентября
11 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.