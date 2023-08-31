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МОЗ: Спалахів холери після теракту на Каховській ГЕС вдалося уникнути

05.09.2023 / 13:19
Ліквідація наслідків після теракту на Каховській ГЕС завершена. Спалахів холери вдалося уникнути.

Про це заявили у понеділок у МОЗ України, пише УНН.

"Моніторинг проводився щоденно, (...) вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб. (...) Більше ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру - холери не виявлено в жодному випадку", - зазначив заступник міністра - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як повідомляється, основний етап ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС завершився 30 серпня. "Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації наразі завершив роботу, далі контролювати ситуацію будуть екстрені служби за своїми напрямами", - вказали у МОЗ.

Після руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживало майже 900 тисяч населення. Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води, для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації було доставлено 148 тисяч тонн питної і технічної води. Центри контролю та профілактики хвороб видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води для населення та для підприємств водопостачання й об’єктів критичної інфраструктури, розповіли у міністерстві.

Як вказано, з липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення.

Щодо води, морської та річкової, з поверхневих водойм - моніторинг продовжуватиметься. У разі фіксації відхилень чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам ЦКПХ інформуватимуть органи місцевого самоврядування та громади щодо можливих ризиків. "Загалом, якщо у перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках моніторингу", - зазначили у МОЗ.

МОЗ, холера, Каховська ГЕС
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