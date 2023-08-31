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ЦНС: окупанти відмовляють жителям ТОТ у наданні медичної допомоги в разі відсутності в них російських документів

05.09.2023 / 12:16
Жителям тимчасово окупованих територій (ТОТ) України відмовляють у наданні медичної допомоги в разі відсутності в них російських документів.

Про це повідомив Центр національного опору (ЦНС).

За інформацією ЦНС, з 1 вересня на тимчасово окупованій частині Запорізької області громадяни України більше не можуть претендувати на отримання медичної допомоги.

Виправити це може отримання паспорта російської федерації та оформлення російської медичної страховки.

Отримати другий документ неможливо, якщо в охочого його отримати немає російського паспорта.

У ЦНС зазначили, що росіяни навмисно чинять тиск на жителів окупованих територій або обмежують їх у чомусь, щоб вони отримали паспорти рф.

ЦНС
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