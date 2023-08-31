Кулеба: Ми маємо фотодокази падіння російських Shahed’ів на території Румунії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав про це журналістам, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на "Укрінформ".

"Я думаю, що конкретно в цьому випадку румунська влада зараз вивчає всі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось упало. І ми авторитетно стверджуємо, з доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось упало", – вказав він.

Міністр додав, що зараз є намагання не загострювати "інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими в безпосередній конфлікт".

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", – підсумував Кулеба.