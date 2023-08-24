Рада ухвалила державне регулювання генетичноінженерної діяльності

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Визначаються терміни "генетично модифікований організм", "генетично модифікована продукція", "ГМ-продукція як харчовий продукт", запроваджується державна реєстрація ГМО.

Перед ухваленням законопроєкту у другому читанні до нього внесли поправки, якими забороняється вирощування і ввезення генетично модифікованої кукурудзи, а також вирощування протягом п`яти років генетично модифікованих цукрових буряків і ріпаку.

"Недосконале правове регулювання щодо поводження з ГМО унеможливлює здійснення ефективного державного контролю за обігом генетично модифікованої продукції", – сказано у пояснювальній записці.

Положення законопроєкту передбачають удосконалення вимог до маркування ГМ-продукції, посилення держконтролю у сфері поводження з ГМО.