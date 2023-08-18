МВФ не зарахує Україні виконання структурного маяка через податкові перевірки

Про це заявив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він зауважує, що норма про повернення податкових перевірок містилася спочатку у законопроєкті № 8401, ухвалення якого було вимогою МВФ. Крім іншого, він передбачав повернення довоєнних податків (зокрема, скасування 2% податку для бізнесу).

Але цей законопроєкт загалом і повернення перевірок викликало велике обурення підприємців, тому з нього вилучили перед другим читанням норму про повернення податкових перевірок до закінчення воєнного стану. Як наголошує Железняк, хоча перевірки поверталися по факту тільки для найбільших субʼєктів господарювання.

Виняток було зроблено лише для виробників та торговців підакцизних товарів, сфери азартних ігор, фінансових та платіжних послуг.

За словами Железняка, МВФ на таке послаблення звернув увагу.

"Отримав інформацію з трьох джерел - у нас проблема з № 8401 та меморандумом з МВФ. Якщо коротко: там НЕ зараховують виконання структурного маяка, так як в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив з МВФ. В частині обмеження перевірок", - зазначив нардеп.

Він нагадав, що одразу виступив проти такої ідеї. Також були проти очільник уряду Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко. Але заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма наполягав і нібито пообіцяв провести перемовини й залагодити це питання.

За словами Железняка, "після такого "кидка" МВФ значно більше уваги приділить пункту про перевірки, і в наступних умовах це буде вже реальне повернення і навіть посилення, а не номінальне (як передбачав спочатку текст 8401)". Железняк наголосив, що таке посилення може мати значні ризики для бізнесу.

Він також звернувся до своїх колег по Верховній Раді.

"У мене тут звернення до колег по Раді. Особливо тих 239, які проголосували "За". А ви розумієте, що єдиною логікою голосувати законопроєкт № 8401 було виконання вимог МВФ? І ми ось весь цей шлях і негатив пройшли тупо дарма? Як в анекдоті про кумів, які безкоштовно щось наїлися. Ну хоча б знаєте, кому тепер "дякувати"", - резюмував Железняк.

Зауважимо, 26 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8401, згідно з яким планується скасування єдиного податку у розмірі 2%. Також будуть частково відновлені перевірки для таких підакцизних товарів як алкоголь, тютюн, паливо, а також для грального бізнесу та фінансових послуг.