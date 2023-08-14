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CAR: росія виробляє та застосовує проти України власну версію іранських дронів Shahed

14.08.2023 / 16:25
Країна-агресор росія почала виробляти та застосовувати проти України власну версію іранських дронів Shahed-136.

Про це повідомила британська організація Conflict Armament Research (CAR), що займається вивченням компонентів озброєння, передає СNN.

Зазначається, що експерти дослідили уламки двох дронів, збитих на півдні України. Обидва безпілотники виглядали як іранські Shahed-136.

Однак у них було знайдено електронні модулі, які росія використовує у своїх дронах-розвідниках.

Також ці безпілотники відрізняються за складом компонентів, системою навігації та конструкції корпусу.

Інші деталі російських БпЛА, так само як і іранських, були зроблені за межами рф, а якщо точніше, то в 22 компаніях із 7 різних країн (найбільше з Китаю, Швейцарії та США). Комплектуючі були виготовлені вже після початку війни.

Дослідники наголосили, що ця розробка є поворотним моментом у здатності москви розширити масштабне використання безпілотників.

"Майже через рік після першого використання БпЛА іранського виробництва в Україні, свідчення того, що росія почала виробляти власні вітчизняні версії, знаменує собою значну еволюцію в можливостях країни в галузі БпЛА, що дозволить їй продовжувати використовувати дрони проти України", – вважають фахівці CAR.

дрони, CAR
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