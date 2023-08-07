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Буданов розповів про хід українського контрнаступу

07.08.2023 / 17:27
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про хід українського контрнаступу в інтерв'ю болгарському виданню bTV, яке було опубліковано 5 серпня.

За його словами, просування ЗСУ йде складно, тому що росія змогла облаштувати добре укріплені лінії оборони.

"Важко, не буду приховувати, але це цілком зрозуміло, тому що росія за цей час побудувала стаціонарні, повністю обладнані, залиті бетоном оборонні пости. Найголовніше, що наступ не припиняється, а триває. Думаю, на Бахмутській лінії йде трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже", - наголосив він.

На запитання, яку територію вдалося повернути за 60 днів, очільник військової розвідки не відповів, однак запевнив, що українська армія буде рухатися далі.

"На жаль, у мене зараз немає перед собою карти, щоб дати точну відповідь, але я відповім на другу частину запитання. Чи можемо ми зберегти ту територію, яку ми вже повернули - так, можемо, і ми будемо рухатися далі", - підкреслив він.

Буданов, контрнаступ
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