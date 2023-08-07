Войти | Зарегистрироваться
15:41

понедельник,
07 августа
Онлайн
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Bloomberg: Наступний раунд мирних переговорів щодо України може відбутися в Індії

07.08.2023 / 11:14
Наступний раунд мирних переговорів щодо України може відбутися в рамках саміту G20 в Індії, який заплановано на вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами французького дипломата, наступний раунд переговорів відбудеться до саміту лідерів G-20 у Нью-Делі у вересні.

Водночас дипломат зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не зажадала присутності росії на наступних переговорах щодо України. Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати росію "в тій чи іншій формі".

Bloomberg, G-20
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 августа
6 августа
5 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.