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Блінкен провів переговори з Туреччиною щодо використання кремлем продовольства як зброї

07.08.2023 / 10:12
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час яких відзначив нагальну потребу розв'язати проблему негуманного використання кремлем продовольства як зброї у війні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Держдепу.

Як зазначається, під час розмови з турецьким колегою, Блінкен подякував Туреччині за її лідерство у Чорноморській зерновій ініціативі та наголосив на нагальній потребі протидіяти негуманному використанню москвою продовольства як зброї війни.

"Державний секретар подякував Туреччині за її лідерство у Чорноморській зерновій ініціативі та відзначив нагальну потребу розв'язати проблему негуманного використання Кремлем продовольства як зброї у війні", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Блінкен у розмові з Хаканом Фіданом "підкреслив важливість мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном".

Також Держсекретар також подякував Туреччині за зобов'язання передати протокол про вступ Швеції до НАТО до турецького парламенту для подальшої його ратифікації.

Блінкен
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