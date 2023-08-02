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Маляр розповіла, яку територію було деокупувано з початку контрнаступу

02.08.2023 / 11:14
Українські військові з початку контрнаступу змогли деокупувати територію площею близько 241 квадратного кілометра на півдні та сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, інформацію про деокуповані території оновлюють зазвичай раз на тиждень, оскільки щодня ситуація нестабільна, і нашим захисникам необхідно закріплюватися на звільнених ділянках.

"Приміром, за минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено два квадратних кілометри і разом уже 37 квадратних кілометрів. Якщо про південь, більше 12 (квадратних кілометрів - ред.) було звільнено за минулий тиждень, і разом - більше ніж 204 квадратних кілометри", - розповіла чиновниця.

Вона уточнила, що зараз на всіх напрямках українські військові поступово продовжують просування вперед. І на сході це не лише Бахмутський напрямок, але там треба закріпитися, і тоді інформація про успіхи стане відкритою.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують свій контрнаступ. Їхні успіхи вже фіксують на окремих ділянках фронту.

Зокрема, нашим військовим вдалося деокупувати низку населених пунктів на південному сході країни. Нещодавно вони змогли звільнити від росіян село Старомайорське.

Також просування ЗСУ відбувається під Бахмутом, де вони наступають північніше та південніше міста. Нашими військовими зайняті панівні висоти біля населеного пункту.

Як зазначав наприкінці липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для деокупації Бахмута вже створено всі умови.

Маляр
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