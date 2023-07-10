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Воллес: Якщо путін програє в Україні, він буде глибоко поранений

16.07.2023 / 13:15
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що росія ще буде загрозою найближчими роками, і у диктатора рф володимира путіна поки ще є військові ресурси.

Про це він сказав в інтерв'ю The Sunday Times, передає Укрінформ.

На питання про те, що не дає йому спати ночами, Воллес зазначив, що це поєднання загрози з боку росії, дедалі більш агресивного Китаю і терористичних угрупувань, які досі нікуди не поділися.

"Якщо путін програє в Україні, він буде глибоко поранений. Він все ще має військово-повітряні сили і флот – і ми бачимо, як його флот робить досить агресивні маневри. путін ще не закінчив з нами. Він має можливість у найближчі три-чотири роки завдати удару", – вважає Воллес.

Він зазначив, що загроза застосування путіним ядерної зброї "все ще є у їхній доктрині". Йдеться про застосування тактичної ядерної зброї.

Також Воллес не виключає, що росія може атакувати підводні комунікації союзників, які забезпечують передачу даних та енергоресурсів.

Воллес
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