Воллес: Якщо путін програє в Україні, він буде глибоко поранений

Про це він сказав в інтерв'ю The Sunday Times, передає Укрінформ.

На питання про те, що не дає йому спати ночами, Воллес зазначив, що це поєднання загрози з боку росії, дедалі більш агресивного Китаю і терористичних угрупувань, які досі нікуди не поділися.

"Якщо путін програє в Україні, він буде глибоко поранений. Він все ще має військово-повітряні сили і флот – і ми бачимо, як його флот робить досить агресивні маневри. путін ще не закінчив з нами. Він має можливість у найближчі три-чотири роки завдати удару", – вважає Воллес.

Він зазначив, що загроза застосування путіним ядерної зброї "все ще є у їхній доктрині". Йдеться про застосування тактичної ядерної зброї.

Також Воллес не виключає, що росія може атакувати підводні комунікації союзників, які забезпечують передачу даних та енергоресурсів.