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The Wall Street Journal: суровікіна утримують у москві та допитують

14.07.2023 / 17:27
Генерала рф сергія суровікіна утримують у москві та допитують. Він міг знати про плани власника пвк "вагнер" євгена пригожина влаштувати бунт.

Про це пише The Wall Street Journal.

Обвинувачення йому не висунули.

"суровікін не перебував у слідчому ізоляторі, але проходив неодноразові допити, оскільки слідство з'ясовувало, яку роль він відіграв у повстанні, якщо вона була, повідомили люди, знайомі з ситуацією. Вони сказали, що суровікін може бути звільнений, коли путін вирішить, як впоратися з наслідками заколоту", – йдеться у статті.

Джерела кажуть, що кремль намагається відсіяти нелояльних офіцерів. Після бунту затримали щонайменше 13 високопоставлених російських військових. Деяких звільнили після допиту. Ще 15 офіцерів відсторонили.

"Ці затримання спрямовані на очищення рядів тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти", – кажуть співрозмовники.

Затримали заступника суровікіна генерал-полковника андрія юдіна і заступника начальника військової розвідки генерал-лейтенанта володимира алексєєва. Згодом їх відпустили, але відсторонили від служби. Вони перебувають під наглядом, їхнє пересування обмежене.

Затримували генерал-полковника михайла мізінцева. Він керував облогою та бомбардуваннями Маріуполя. мізінцев приєднався до "вагнера" наприкінці травня.

The Wall Street Journal, суровікін
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