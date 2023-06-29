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На подолання наслідків теракту на Каховській ГЕС уряд спрямував понад 4 млрд грн

05.07.2023 / 10:12
Кабінет Міністрів уже спрямував понад 4 млрд грн для подолання наслідків теракту, вчиненого росіянами на Каховській ГЕС.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Загалом для подолання наслідків теракту уряд спрямував понад 4 млрд грн. Це кошти на підвезення питної води, відбудову об’єктів, виплату одноразової допомоги постраждалим», - поінформував Шмигаль.

За його словами, відразу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС уряд виділив із Фонду ліквідації 1,5 млрд грн для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже стартували.

Вже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу передано на виплату. Відповідні кошти перераховані на місця, і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати.

У ніч проти 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей і водночас критичне обміління Каховського водосховища.

Шмигаль, Каховська ГЕС
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