Reuters: Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2,5 мільярда доларів

Як пише УНН, про це повідомляє Reuters.

Італія конфіскувала активи, зокрема банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі, в рамках санкцій Європейського союзу проти кремля і його покровителів. У своєму річному звіті підрозділ Банку Італії по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) повідомив, що цифра в 2,5 мільярда доларів була оновлена до кінця червня.

Директор UIF Енцо Серата додав, що фінансові активи на суму близько 360 мільйонів доларів, пов'язані з 80 фізичними особами, було заморожено в рамках режиму санкцій.

Нагадаємо, до початку війни в лютому 2022 року італійські пляжі та порти були популярним майданчиком для багатих росіян, які купували нерухомість у престижних місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя.

Деякі з олігархів, які потрапили в санкційний список, подали апеляції до суду, зокрема російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат алішер усманов.

У квітні італійський суд передав до Суду ЄС рішення про заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро. В Українї майно російського олігарха усманова на майже два мільярди заарештували у грудні минулого року. Пізніше у лютому цього року в управління АРМА було передано раніше арештовані 166 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн. У квітні АРМА готувала її до продажу на аукціоні.