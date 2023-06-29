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Ченцов: У Європі йде дискусія щодо сценаріїв дій ЄС у випадку розпаду російської федерації

28.06.2023 / 17:27
У Європейському Союзі вже тривалий час іде дискусія щодо вироблення сценаріїв дій блоку і держав-членів у випадку, в тому числі розпаду російської федерації.

Про це сказав посол України при ЄС Всеволод Ченцов в ефірі "Радіо Свобода".

"Ця війна згуртувала, мобілізувала Європейський Союз. Але також навчила діяти проактивно, розглядати різні варіанти розвитку подій і не сподіватися на раціональний підхід, розум російських керівників. Тобто вони на сьогодні розуміють, що від росії можна очікувати чого завгодно і відбутися там може все, що завгодно", – сказав Ченцов.

ЄС не просто спостерігав за останнім розвитком подій у рф, а здійснював інтенсивний діалог, у тому числі з керівництвом України, розповів посол.

Ченцов нагадав, що Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення на €3,5 млрд верхньої межі фінансування Європейського фонду миру. З цього фонду країнам виплачують компенсацію за передану Україні зброю.

"Тобто це не спостереження, це готовність до дій зі сторони Європейського Союзу і міністрів (країн-членів ЄС. – Gazeta.ua)", – сказав посол.

Ченцов
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