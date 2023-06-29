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Washington Post: У верхах російської політики та бізнесу припускають, що може початися пошук наступника путіна

28.06.2023 / 18:30
Збройний бунт ватажка найманців вагнера євгена пригожина зруйнував ретельно створений міф про те, що президент рф володимир путін уособлює стабільність і силу.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на джерела у впливових російських колах.

Тепер у верхах російської політики та бізнесу ставлять собі питання, чи зможе путін повернути той міф про свою силу. Хтось припускає, що нині може початися пошук наступника путіна.

путін показав усьому світу й еліті, що він ніхто і ні на що не здатний. Це повний крах його репутації, сказав один впливовий московський бізнесмен.

Інший російський чиновник вважає, що контроль над країною частково втрачено. Адже досі не зрозуміло, як вагнерівцям так легко вдалося захопити головний командний пункт російської армії в Україні, не зустрівши опору. А далі було просування танків бойовиків у бік москви.

«Коли марширують колони з тисяч людей, і ніхто не може їх зупинити, втрата контролю очевидна», – сказав один російський мільярдер на умовах анонімності.

Також залишається незрозумілим те, як путін міг дозволити пригожину, близькому соратнику з 1990-х років, уникнути звинувачень в організації збройного заколоту – особливо після того, як найманці пвк збили гелікоптери і військовий літак зс рф і вбили щонайменше 13 російських військовослужбовців, за даними російських військових блогерів.

Один із московських бізнесменів вважає, що має бути справа про тероризм, оскільки злочини дуже серйозні. Але нічого не було зроблено.

Два московських бізнесмени припустили, що вагнерівці не змогли б безперешкодно просуватися так далеко дорогою на москву, якби частина російських спецслужб не підтримувала їх.

Джерела вважають, що боротьба пригожина за керівництво російськими збройними силами може являти собою глибшу боротьбу всередині російських спецслужб за майбутнє президентство в росії.

Washington Post, путін
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