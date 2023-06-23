Подоляк прокоментував конфлікт шойгу і пригожина: Класична російська поезія

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Класична російська поезія... Смутні часи настають", - написав він.

Також Подоляк провів аналогії з історичними процесами у московському царстві.

"Лжеволодимир опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи є у нас цар, і чи справжній він? Історичний процес завжди необоротний", - йдеться у публікації.

Додамо, що про ситуацію з конфліктом із пригожиним у рф висловилися також і в міністерстві оборони України, заявивши про спостереження за процесами в країні-агресорі.

"Ми спостерігаємо", - лаконічно зазначили у Міноборони у Twitter.

Раніше на конфлікт між пригожиним та шойгу також відреагував і керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він заявив, що суперечки між "вагнерівцями" та військовим командуванням рф допоможуть українським військовим швидше звільнити захоплені території.

Скандал із Пригожиним

У п'ятницю 23 червня засновник російської пвк "вагнера" звинуватив армію рф у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Пригожин пригрозив у відповідь зупинити зло, яке несе військове керівництво країни. Він пообіцяв покарати тих, хто причетний до ліквідації "вагнерівців", і не шкодуватиме тих, хто йому заважатиме.

За словами засновника пвк "вагнера", він і 25 тисяч його солдатів пішли розбиратися з беззаконням у країні.

У міноборони рф усі звинувачення в "атаці" на солдатів пвк "вагнера" заперечують.

Тим часом у столиці країни-агресора москві вже підняли силовиків, у низці міст оголошено план "фортеця". Крім того, фсб порушило кримінальну справу стосовно пригожина за статтею 279 КК рф за фактом організації збройного заколоту. Йому загрожує термін від 12 до 20 років.