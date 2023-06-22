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Ігнат: Переміщення до Брянської області комплексу "Бал" свідчить про дефіцит у ворога високоточної зброї

21.06.2023 / 09:10
Переміщення до Брянської області росією дивізіону берегового ракетного комплексу "Бал", призначеного для знищення кораблів, свідчить про певний дефіцит у ворога високоточної далекобійної зброї.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Очевидно, якби були пуски, вже про це було відомо. Поки що ми маємо цю загрозу і, відповідно, реагувати на ці загрози потрібно. Я думаю, що вище військове керівництво має вже певні варіанти щодо протидії і цій загрозі", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що цей комплекс - не єдине, що має ворог, який використовує всі наявні сили та засоби для того, щоб завдавати ударів по українських позиціях, насамперед проводить активну повітряну розвідку на всій лінії фронту.

Як пояснив Ігнат, використання противником комплексу "Бал" (призначений для знищення кораблів) на півночі, свідчить про те, що в росіян є певний дефіцит ракет "Калібр", Х-101/Х-155, "Іскандер" та "Кинджал".

"І це як альтернатива, заміна високоточної далекобійної зброї, можуть використовуватися і ті комплекси, що є в наявності, і ракети до них напряму", - розповів Ігнат.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов підтвердив, що ворог перемістив до Брянської області дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". Через шо зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35, дальність стрільби якої дає змогу вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Ігнат
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