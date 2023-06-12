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Президентка ЄК в інтересах України гальмує виділення допомоги польським фермерам

13.06.2023 / 16:25
В результаті зусиль міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського із західними партнерами президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн гальмує виділення допомоги польським фермерам в інтересах України.

Вона аргументує це тим, що Польща ускладнює транзит українського збіжжя,  повідомляють польські ЗМІ.

Зазначається, що рішення ЄС щодо виділення 40 мільйонів євро польським фермерам під питанням. Незважаючи на попередні заяви, немає впевненості, що країни ЄС проголосують за розподіл 100 млн євро компенсації у зв'язку з надмірним імпортом з України між п'ятьма країнами-сусідами (для Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини).

Очікувалося, що рішення буде ухвалене вже цього понеділка, оскільки єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський зумів спочатку переконати 13 країн, які мали застереження щодо ідеї допомоги ЄС виключно для п'яти країн-сусідів України – запропонувавши їм 330 мільйонів євро, в тому числі у зв'язку з посухою.

Однак, за даними ЗМІ, питання знову відкладається. Цього разу справу нібито блокує голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, яка вважає, що Польща перешкоджає транзиту українських сільськогосподарських товарів.

Урсула фон дер Ляєн
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