Барієв: окупаційні війська продовжують мінувати об'єкти та території Криму

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За словами Барієва, всі поля у Красноперекопському районі наразі заміновані окупантами, які таким чином намагаються завадити Силам оборони України просуватися вперед територією Криму в разі наступу. Член Меджлісу вважає, що є загроза для кримського заводу "Титан", який виготовляє певні комплектуючі для російських збройних сил.

"Його важливою складовою є відстійники з прісною водою. Підприємство може функціонувати лише завдяки їм. Я можу підтвердити те, що, скоріше за все, вони замінували відстійники, бо вони мілководні й не є бар'єром для піхоти", - сказав Барієв.

Член Меджлісу нагадав, як через використання соленої води росіянами на заводі сталася хімічна аварія у 2018 році.