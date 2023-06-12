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Барієв: окупаційні війська продовжують мінувати об'єкти та території Криму

13.06.2023 / 12:16
окупаційні війська держави-агресора росії продовжують мінувати об'єкти та території тимчасово захопленого півострова Крим.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За словами Барієва, всі поля у Красноперекопському районі наразі заміновані окупантами, які таким чином намагаються завадити Силам оборони України просуватися вперед територією Криму в разі наступу. Член Меджлісу вважає, що є загроза для кримського заводу "Титан", який виготовляє певні комплектуючі для російських збройних сил.

"Його важливою складовою є відстійники з прісною водою. Підприємство може функціонувати лише завдяки їм. Я можу підтвердити те, що, скоріше за все, вони замінували відстійники, бо вони мілководні й не є бар'єром для піхоти", - сказав Барієв.

Член Меджлісу нагадав, як через використання соленої води росіянами на заводі сталася хімічна аварія у 2018 році.

Барієв
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