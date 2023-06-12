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Жовква: Вже 20 країн НАТО підтримали вступ України до Альянсу

11.06.2023 / 16:20
Ми маємо формалізацію підтримки членства України в Північноатлантичному альянсі з 20-ма державами-членами.

Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, 10 червня, прибув з офіційним візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

За результатами лідери підписали Спільну декларацію, яка чітко фіксує підтримку канадською стороною набуття Україною членства в НАТО, як тільки це дозволять умови. В ОП заявили, що це найсильніше формулювання серед усіх країн G7, які є членами НАТО.

"Минуло лише 10 днів після Саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали Спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами", - зазначив Жовква.

Зазначається, що Канада підтримала й створення Ради Україна-НАТО.

Жовква
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