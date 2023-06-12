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ЦНС: росіяни мають сумніви щодо можливості втримати Крим під своїм контролем

11.06.2023 / 13:15
У окупованому росією Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням через підрив Каховської ГЕС.

московські куратори наказали голові окупаційної адміністрації Криму сергію аксьонову мовчати про критичність ситуації з водопостачанням, передає Укрінформ із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За їхніми даними, у загарбників немає чіткого плану із забезпечення півострова прісною водою.

"Тому окупаційна адміністрація намагається уникати широкого висвітлення ситуації із руйнуванням дамби Каховської ГЕС та його впливу на постачання води на півострів північнокримським каналом. В контексті цього, ворог намагається не допустити паніки серед місцевого населення, зокрема, висвітлення злочинних дій російської армії", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважають, що такі дії вказують на те, що росіяни мають сумніви щодо можливості втримати Крим під своїм контролем.

ЦНС
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