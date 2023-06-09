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Країни Веймарського трикутника обговорять агресивну війну рф проти України

10.06.2023 / 13:15
Президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда обговорять 12 червня у Парижі у форматі Веймарського трикутника агресивну війну рф проти України та подальшу підтримку українського народу.

Як передає Укрінформ, про заплановану зустріч повідомляється на сайті федерального уряду Німеччини.

"Федеральний канцлер Олаф Шольц 12 червня 2023 року вирушить до Парижа, де зустрінеться з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у форматі Веймарського трикутника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "спільна вечеря буде присвячена російській агресивній війні проти України, подальшій підтримці України та підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі в липні".

Нагадаєио, раніше 21 травня лідери країн Групи семи під час саміту в Хіросімі повторили чіткий меседж до росії щодо необхідності виведення військ з території України.

Макрон, Дуда, Шольц
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